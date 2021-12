Amélie Mauresmo succède à Guy Forget comme directeur du tournoi parisien du Grand Chelem

Amélie Mauresmo a été nommée à la direction du tournoi du Grand Chelem de Roland-Garros, a annoncé la Fédération française de tennis, jeudi.

L'ancienne joueuse remplace Guy Forget qui n'a pas prolongé dans ses fonctions. "Quelle fierté de rejoindre les équipes de Roland-Garros. J'ai accepté ce poste de directrice du tournoi en affichant clairement des ambitions fortes. Je les porterai avec l'exigence, la liberté et la passion qui m'ont toujours animée", a déclaré Amélie Mauresmo dans un communiqué. Joueuse de 1993 à 2009, Amélie Mauresmo, 42 ans, compte 25 titres en simple à son palmarès dont l'Open d'Australie et Wimbledon en 2006, et le Masters en 2005. La fédération française de tennis avait confirmé mercredi la fin de contrat de Guy Forget qui quitte ses fonctions de directeur du tournoi de Roland-Garros et du Masters 1000 de Paris qu'il occupait respectivement depuis 2016 et 2012. (Belga)