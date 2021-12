Feu vert des experts au réaménagement intérieur de Notre-Dame de Paris

Tout sauf les bancs, dont ils veulent voir d'abord un prototype, et le maintien de statues de saints dans les chapelles : à quelques réserves près, les experts du patrimoine, réunis jeudi, ont donné leur feu vert au futur réaménagement intérieur de Notre-Dame de Paris, qui a partiellement brûlé en 2019.

"Les experts ont rendu un avis favorable au programme de réaménagement intérieur, à deux réserves près : la place de statues qu'ils souhaitent conserver dans les chapelles et les bancs pour lesquels le clergé doit revoir sa copie", a précisé le ministère. Ils ont "validé un programme qui comprend un certain nombre de principes. Ils se sont notamment mis d'accord sur l'axe liturgique central et le mobilier (baptistère, autel, tabernacle) qui devra être conçu par un même créateur", a expliqué à l'AFP le sénateur (LR) Albéric de Montgolfier, président de la commission nationale du patrimoine et de l'architecture(CNPA) au sein de laquelle les experts se sont réunis. Ils ont en revanche "émis des réserves concernant les bancs à roulettes, dotés de luminions et veulent d'abord voir un prototype qui sera de nouveau soumis à la commission. Leur accès à la crypte doit également être reprécisé", a ajouté le sénateur. Les experts s'opposent également au déplacement de statues de saints du XIXème siècle datant de Viollet-Le-Duc (architecte à qui fut confiée la restauration de la cathédrale à partir de 1844) qui se trouvaient sur les autels des chapelles et que le diocèse avait envisagé d'installer le long des grands piliers de la cathédrale, selon la même source. Enfin, "ils s'opposent également à la transformation du ch?ur en espace de prière, craignant que le sol, qui date du XVIIIème siècle, ne soit abîmé par le passage des fidèles et des touristes", a encore dit le sénateur. Au menu du renouveau annoncé : un parcours aéré pour touristes et fidèles du monde entier autour d'un axe central épuré, de la nef au choeur, avec un "nettoyage en profondeur" des 14 chapelles, déjà très délabrées avant l'incendie. (Belga)