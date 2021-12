"Inside Dali": une exposition à Gand aux frontières de l'imaginaire et du réel

L'église Saint-Nicolas de Gand accueillera, à partir du 17 décembre et pour la première fois en Belgique, l'exposition "Inside Dali" dédiée à Salvador Dali (1904-1989). Souvent perçu comme un personnage excentrique aux moustaches flamboyantes, il sera mis en lumière ici par le biais d'un voyage multimédia entre rêve numérique et réalité, mais aussi onirique aux frontières de l'imaginaire et du réel et programmé par l'agence de conception "Tempora".

Les visiteurs de l'exposition seront amenés à redécouvrir la vie et la carrière de l'un des plus importants artistes du XXe siècle. Le projet mélange prouesse technologique, imagerie, objets réels, illusions ainsi que de multiples références à l'univers très personnel du "génie du Surréalisme". Le point fort de l'exposition, réalisée avec le soutien scientifique de la Fondation Gala-Salvador Dali, se situe au c?ur de celle-ci, à savoir : un important espace multimédia à 360° et d'une hauteur de 14 mètres permettant une immersion de quelque 35 minutes dans cet univers si particulier suscité par cet artiste hors du commun. La présence appuyée de Dali dans l'univers surréaliste souligne aussi l'aspect spécifique de Dali au sein du mouvement créé par André Breton. Cette spécificité dalienne se révèle par la "méthode paranoïaque-critique", un système imaginé par l'artiste pour rendre manifeste l'invisible par un délire contrôlé de l'esprit ou l'application de la double image. En 1951, Dali va réitérer son admiration pour la Renaissance après avoir publié "Cinquante secrets magiques pour peindre", un véritable traité de peinture. Ce sera le début d'une nouvelle période : le Mystico-nucléaire. Au cours de la dernière étape de sa création, dans les années 1980, Dali, déjà malade (Alzheimer), exprimera des réflexions autour de la mort, de l'immortalité et de sa passion pour la peinture. Salvador Dali est né à Figueres, dans la région catalane de l'Emporda. Il fréquentera l'Académie des Baux-Arts de Madrid où il rencontrera le poète Federico Garcia Lorca et s'intéressera au Dadaïsme. Ses premières ?uvres seront réalistes et témoignent déjà de la virtuosité technique du maître. Exclu de l'Académie, il se rend à Paris en 1922 et y rencontrera cette fois Pablo Picasso. Grâce à son ami Joan Miro, il intégrera le cercle des artistes liés au mouvement surréaliste et parmi eux, René Magritte André Breton et Paul Eluard. Il réalisera, avec Luis Bunuel le fameux "Chien andalou", véritable monument du cinéma surréaliste. Dali s'éprendra de l'épouse d'Eluard, Gala, avec qui il passera le reste de sa vie. Le couple habitera d'abord une maison de pêcheurs à Portlligat, près de Cadaquès. Riche, il achètera le château de Pubol, près de Figueres où il inaugurera en 1974 son célèbre théâtre-musée devenu depuis un véritable "lieu de pèlerinage". "Inside Dali" est accessible au public tous les jours, pendant les vacances scolaires ainsi que les jours fériés, de 10h00 à 18h00. En dehors de cette période, l'exposition sera fermée le mardi mais accessible le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 17h00 ainsi que le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00. (Belga)