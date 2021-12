Le piratage en ligne recule en Europe, la Belgique légèrement au-dessus de la moyenne

Le piratage en ligne a diminué de 34% dans l'Union européenne en 2020 malgré une légère augmentation durant les premiers mois de l'année, ressort-il jeudi d'un rapport de L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). La Belgique se situe légèrement au-dessus de la moyenne en termes d'accès mensuel à des contenus piratés.La diminution du piratage concerne tous types de contenus. Celui des films a baissé de 51%, celui de la musique de 41% et celui des programmes télévisés de 27%. Ces derniers restent le contenu le plus piraté avec 70 % des accès aux sites web portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle (DPI) en 2020 loin devant les films (20%) et la musique (10%). Le rapport précise toutefois avoir constaté, lors des premiers mois de 2020, une augmentation temporaire du piratage des films. Hausse qui correspond au confinement imposé dans la plupart des pays de l'Union européenne en raison de la pandémie de Covid-19. Cette situation s'est d'ailleurs inversée une fois le confinement terminé. L'EUIPO rappelle toutefois que, malgré ces chiffres positifs, le piratage reste un problème important dans l'UE. En 2020, les internautes européens ont accédé en moyenne 5,9 fois par mois à du contenu portant atteinte aux droits d'auteurs. Les Belges se situent légèrement au-dessus de cette moyenne avec 7 consultations de contenus piratés par mois, loin derrière les Lettons (14 fois par mois) mais largement au-dessus des Polonais (4 fois par mois). C'est le streaming qui est le plus usité pour accéder à du contenu piraté. Celui-ci représente plus de 80% de l'ensemble du piratage de l'UE en 2020. Toutefois, le développement des services de streaming légaux et la connaissance de ces offres par les citoyens contribue largement à la baisse du piratage. Enfin, le rapport met en exergue que le niveau de revenu par habitant et l'ampleur de l'inégalité des revenus sont deux facteurs importants qui peuvent avoir une incidence sur la consommation de contenus piratés. L'attitude générale des citoyens à l'égard du piratage et des atteintes aux droits de propriété intellectuelle a également un impact. (Belga)