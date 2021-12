Les Belges à l'étranger - Un brillant Openda donne la victoire à Vitesse qui doit désormais attendre son verdict

Jeudi soir, Vitesse a battu Mura 3-1, lors de la dernière journée de la phase de poules de la Conference League. Loïs Openda a réussi une performance de choix dans la victoire des siens, qui attendent désormais le résultat du dernier match de Tottenham pour connaître leur sort.

Titulaire, Loïs Openda a décidé de noircir la feuille de statistiques en première mi-temps. Après 4 minutes, le Belge a servi Buitink pour faire 1-0. Il a ensuite lui-même doublé l'avance néerlandais (2-0, 35e), avant d'offrir un nouvel assist, à Huisman cette fois-ci (3-0, 40e), pour mettre les siens dans un fauteuil. Le but de Marosa pour les Slovaques en fin de rencontre (3-1, 82e) a servi de consolation pour Mura, qui quitte la compétition avec une victoire remarquable contre Tottenham (2-1) lors de l'avant-dernière journée. Loïs Openda est resté sur la pelouse jusqu'au coup de sifflet final et s'en sort donc avec 1 but et 2 passes décisives. Dans ce groupe G où Rennes est assuré de la 1re place depuis la 5e journée, Vitesse est provisoirement 2e, en attendant le résultat du match entre Tottenham et le Stade Rennais. Celui-ci, prévu en même temps que Vitesse-Mura, a été reporté après l'annonce d'un grand nombre d'infections au coronavirus chez les Spurs. Tottenham devra gagner contre les leaders pour espérer dépasser Vitesse au classement et accéder aux 16es de finale de la Conference League. Rennes est d'ores et déjà qualifié pour les 8es de finale. (Belga)