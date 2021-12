Ligue des Champions - Villarreal se fait peur mais ne cède pas face à l'Atalanta pour accéder aux 8e de finale

Villareal s'est imposé 2-3 sur le terrain de l'Atalanta Bergame jeudi soir dans le cadre de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le match, censé s'être disputé mercredi soir, avait été reporté en raison de conditions météorologiques extrêmes, la neige ayant subitement recouvert le terrain à l'approche du coup d'envoi. Villarreal devient ainsi la 16e et dernière équipe qualifiée pour le prochain tour de la compétition.Villarreal ne faisait pas figure de favori avant la rencontre, mais pouvait se contenter d'1 point pour s'assurer de la qualification. Les Espagnols ont fait bien mieux, en démarrant comme un boulet de canon dès la 3e minute avec un but de l'ancien Brugeois Danjuma (0-1). Capoue a ensuite doublé l'avance du sous-marin jaune quelques minutes avant le repos (2-0, 42e). Danjuma s'est fendu d'un doublé pour mettre définitivement les siens à l'abri en début de 2e période (0-3, 51e). Du moins, en apparence: Malinovsky a sonné la charge bergamasque à une vingtaine de minutes de la fin du temps réglementaire (1-3, 71e), avant que Zapata ne donne des frissons à la défense de Villarreal (2-3, 80e). Celle-ci a néanmoins tenu bon, et les Espagnols sont repartis d'Italie avec les 3 points dans leur escarcelle, ainsi qu'un ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Villarreal termine ainsi 2e du groupe F avec 10 points, à une longueur de Manchester United qui a, avec une équipe remaniée, partagé l'enjeu contre les Young Boys mercredi soir. L'Atalanta, 6 points, prend la 3e place synonyme de repêchage en Europa League, tandis que les Young Boys ferment la marche avec 5 points. (Belga)