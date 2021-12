Promulgation au Chili de la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe

Le président chilien Sebastian Pinera a promulgué jeudi la loi autorisant le mariage entre personnes du même sexe, votée il y a deux jours par les parlementaires, qui leur accorde notamment le droit à l'adoption."L'heure est venue de l'égalité du mariage dans notre pays (...) Le moment est venu de consacrer la liberté d'aimer et de former une famille", a déclaré le président chilien en promulguant la loi au siège du gouvernement à Santiago. Le projet de loi avait été déposé devant le Parlement en 2017 à l'initiative de l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet, au cours de son second mandat (2014-2018). Les couples homosexuels chiliens pouvaient jusqu'ici s'unir par un Pacte d'union civile, en vigueur depuis 2015 et qui permet d'obtenir les mêmes droits qu'un couple marié, mais sans la possibilité d'adoption et de filiation des enfants. Si le mariage pour tous est autorisé dans une trentaine de pays dans le monde, le Chili rejoint en Amérique latine le Costa Rica, l'Équateur, la Colombie, le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et 18 des 32 États mexicains. (Belga)