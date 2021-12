Coronavirus : les admissions poursuivent leur recul, au contraire des décès

Le nombre moyen de nouvelles admissions hospitalières quotidiennes poursuit sa baisse entamée il y a quelques jours, selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano, publiés vendredi matin. Le nombre total de patients Covid dans les unités de soins intensifs a toutefois encore légèrement augmenté tout comme celui des décès.

Du 3 au 9 décembre, 283,3 nouveaux patients Covid ont été admis par jour à l'hôpital en moyenne. Cela représente une baisse de 11% par rapport à la période de référence précédente. Le chiffre est sous la barre des 300 depuis plusieurs jours. Le nombre total de personnes atteintes du coronavirus hospitalisées a diminué de 7% pour atteindre 3.448 hier/jeudi. En revanche, la hausse se poursuit dans les services des soins intensifs, même si, selon les derniers chiffres, elle s'est presque stabilisée: +1%, avec 827 patients. Un total qui n'avait plus été atteint depuis la fin avril, lors de la troisième vague. Pour l'instant, le taux d'occupation des lits en USI destinés aux patients Covid se situe à 42%. Du 30 novembre au 6 décembre, on a enregistré une moyenne de 49 décès par jour, soit une augmentation de 11% par rapport à la semaine précédente. Cela porte le total à 27.463 décès dus au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le nombre moyen de contaminations a diminué de 10% au cours de la semaine du 30 novembre au 6 décembre par rapport à la période précédente, pour atteindre 16.086 en moyenne par jour. Les contaminations baissent partout à l'exception du Brabant wallon (+11%), du Hainaut (+5%) et de la Région bruxelloise (+11%). En outre, 16,8% des tests se sont révélés positifs, ce qui représente une autre légère augmentation. Le nombre de tests a également diminué de 11% pour atteindre une moyenne d'un peu moins de 107.000 par jour. Par rapport à la semaine précédente, le taux de reproduction a baissé à 0,93. Dans le rapport quotidien de jeudi, le chiffre était de 0,92. Lorsque cet indicateur est inférieur à 1, ce qui est le cas depuis mardi dernier, cela signifie que l'épidémie est en recul. (Belga)