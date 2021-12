Grève surprise à l'aéroport de Charleroi

Un arrêt de travail a eu lieu vendredi dès 4h00 du matin à l'aéroport de Charleroi, ont indiqué les syndicats Setca et CNE à Belga. Le travail aurait repris vers 8h00.

Syndicats et direction négocient depuis un certain temps sur les salaires et la flexibilité des travailleurs. Mercredi, une réunion a mal tourné, a expliqué Alain Goelens, secrétaire permanent Setca. Un bref arrêt de travail était prévu de 4h00 à 5h00 ce vendredi, mais celui-ci a été prolongé jusqu'à 8h00. "Il n'y a eu aucun enregistrement et aucun vol n'a démarré. Un simple arrêt de travail est devenu une grève", a déclaré M. Goelens. Les travailleurs n'auraient pas apprécié qu'aucun représentant de la direction n'ait pris la peine de se rendre sur place au petit matin. Une réunion aurait finalement débuté vers 8h00 entre travailleurs et direction, après que les délégués ont convaincu les travailleurs de prendre leur service, selon Yves Lambot, secrétaire permanent CNE. La direction souhaiterait appliquer un "effort salarial" de 5%, mais les syndicats exigent que cet effort soit progressif en fonction des rémunérations. Un autre problème serait la flexibilité accrue des travailleurs, voulue par la direction. "Nous demandons que la direction prenne conscience que ce qu'elle met sur la table est imbuvable dans le contexte actuel (de crise sanitaire, NDLR)", selon Alain Goelens. "Depuis la montée en puissance de l'actionnaire privé, il y a une volonté d'effectuer des coupes drastiques dans les conditions de travail et le salaire des travailleurs, dans le but d'augmenter les dividendes", dénonce-t-il. (Belga)