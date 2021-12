Le ministre Borsus a prêté une oreille attentive aux opposants au projet Clarebout

Le ministre wallon de l'Aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), s'est rendu vendredi décembre à proximité du site de l'entreprise Clarebout Potatoes à Frameries.

Cette visite sur le terrain proche de l'entreprise de transformation de pommes de terre avait pour but d'éclaircir le dossier de demande de modification de plan de secteur, seul moyen, pour les opposants au projet, pour empêcher l'extension de l'implantation de l'entreprise Clarebout et de toutes autres grandes entreprises sur le site de l'actuelle ZAE framerisoise. L'entreprise Clarebout Potatoes, spécialisée dans les produits à base de pomme de terre, exploite déjà des hangars et un frigo. Les riverains s'opposent depuis trois ans au projet d'implantation d'une usine de production de frites. La proximité immédiate d'un quartier résidentiel figure parmi les principales nuisances révélées par les riverains. La procédure en cours vise à changer l'affectation de la zone concernée, de zone industrielle en zone artisanale. Les opposants, réunis dans le comité citoyen "La Nature sans Friture", entendent convaincre le ministre de la nécessité de valider cette demande de modification du plan de secteur. (Belga)