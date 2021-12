Le supporter du Beerschot ayant jeté un fumigène dans le kop de l'Antwerp libéré

La chambre du conseil d'Anvers a libéré vendredi sous conditions un homme de 27 ans, habitant à Wilrijk, qui avait jeté un fumigène dans le stade du Beerschot le week-end dernier. Le parquet peut encore interjeter appel de la décision.

L'Antwerp s'est imposé dimanche 0-1 dans le derby anversois, à l'issue duquel des bagarres ont éclaté entre les deux clans de supporters. La police a dû arrêter trois personnes, parmi lesquels un homme, qui a lancé un fumigène dans la tribune réservée aux supporters de l'Antwerp. Le jeune supporter du Beerschot a pu être arrêté immédiatement et a écopé d'une interdiction de stade de trois mois décrétée par le parquet. Il a également été présenté au juge d'instruction, qui l'a arrêté pour tentative de meurtre, tentative d'incendie volontaire d'une propriété avec présence humaine et menaces. Le suspect avait déjà été condamné en 2017 à une peine de travail de 100 heures pour coups et blessures volontaires sur un supporter de l'Antwerp. (Belga)