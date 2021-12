L'Otan rejette le veto de Moscou sur une éventuelle adhésion de l'Ukraine

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est opposé vendredi à toute ingérence de la Russie dans les relations entre l'Alliance et l'Ukraine, refusant d'exclure une éventuelle adhésion de Kiev, comme l'exige Moscou."La relation de l'Otan avec l'Ukraine ne peut être déterminée que par les 30 membres de l'Alliance et l'Ukraine elle-même, et par personne d'autre. Nous ne pouvons accepter que la Russie ré-établisse un système où les grandes puissances (...) peuvent contrôler ce que d'autres pays font ou pas", a déclaré M. Stoltenberg après une rencontre avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz. (Belga)