1B Pro League - Mouscron renverse Lommel en seconde mi-temps, et s'empare de la cinquième place

Le duel entre les 7e et 6e classés de 1B Pro League, à savoir entre Mouscron et Lommel, tous deux nantis de quinze points avant leur duel, était très important dans l'optique de la course au maintien. L'Excel a pu se relancer, après son coup d'arrêt à Westerlo dimanche dernier (défaite 4-3). Il s'est imposé 2-1. Un cinquième succès en six matchs qui confirme le redressement des Mouscronnois et leur permet de monter à la 5e place du classement avec 18 points. Lommel se retrouve 7e avec 15 unités.

Lommel a connu une bonne entame avec un but tombé dès la 9e minute des oeuvres de Arzani sur un assist de Thordarsson et a ensuite réussi à préserver son avance pendant près d'une heure. Le Canonnier dut en effet attendre la 59e minute pour laisser éclater sa joie sur le but égalisateur inscrit par Gonzalez (1-1). La joie des Hurlus fut encore plus éclatante à la 65e quand le 5e assist de la saison de Teddy Chevalier offrit le 2-1 de la victoire à Eric Bocat. Entré en fonction le 19 octobre, l'entraîneur José Jeunechamps peut se targuer d'un bilan de 16 points sur 21 après avoir rencontré les sept autres adversaires de la 1B, de quoi voir la fin de la saison régulière avec optimisme. (Belga)