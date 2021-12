Coupe du monde de patinage - Sandrine Tas bat son record personnel sur 3.000 mètres

Sandrine Tas a battu son record personnel sur 3.000 mètres lors de la première journée de la manche de la Coupe du monde de patinage vendredi à Calgary au Canada. Avec un chrono de 4:13.98, elle a effacé son ancien record en 4:14.77.

Un chrono qui n'a cependant pas permis à Tas de faire mieux qu'une 26e place (sur 35 participantes) dans le groupe B. Plus tôt dans la journée, elle avait déjà battu le record de Belgique sur 500 m avec un chrono de 38.67 et s'était classée 17e dans le groupe B. Stien Vanhoutte avait elle terminé 26e. Bart Swings, pour sa part, avait terminé à la 6e place du 5.000 m chez les messieurs. Calgary accueille jusqu'à dimanche la quatrième des cinq étapes de la Coupe du monde de patinage de vitesse et la dernière avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février). L'ultime manche de la Coupe du monde est fixée les 12 et 13 mars à Heerenveen, aux Pays-Bas. (Belga)