Coupe du monde de ski alpin: Lara Gut-Behrami remporte le premier Super-G dames à Saint-Moritz

Lara Gut-Behrami a remporté le premier Super-G dames de la sixième étape de la Coupe du monde de ski alpin à Saint-Moritz en Suisse samedi. Devant son public, la Suissesse a signé un chrono de 1:19.82 pour décrocher la 33e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la première cette saison.

La championne du monde en titre en Super-G a devancé l'Italienne Sofia Goggia de 18 centièmes. Goggia restait sur trois succès de rang après avoir gagné les deux descentes et le Super-G le week-end dernier à Lake Louise au Canada. L'Américaine Mikaela Shiffrin complète le podium à 1.18 de Gut-Behrami qui décroche sa première victoire de la saison. Au classement de la Coupe du monde, Shiffrin conserve sa première place avec 465 points, 70 de plus que Sofia Goggia. La Slovaque Petra Vlhova, absente à Saint-Moritz, est troisième avec 340 points. Lara Gut-Behrami est 4e avec 298 points. Dimanche, un second Super-G est au programme de cette sixième étape de la Coupe du monde. (Belga)