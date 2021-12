Deux suspects interpellés pour des violences envers un sans-abri septuagénaire à Kinrooi

La police locale de la zone Carma a interpellé samedi deux personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'agression d'un septuagénaire sans-abri à Kinrooi, a annoncé le parquet de Limbourg. La magistrate de presse a précisé que les faits, dont des images circulent, devaient encore faire l'objet d'une enquête approfondie.Le septuagénaire dormait dans une chapelle de Kinrooi quand le duo l'a réveillé vers 7h. Les suspects lui ont demandé s'il avait besoin d'argent, il a répondu par la négative. Les suspects se sont éloignés et sont revenus rapidement, ils ont alors menacé l'homme et lui ont demandé de l'argent. Il a ensuite été frappé. Les deux agresseurs ont fini par fuir dans une direction non déterminée et la victime a réussi à trouver de l'aide dans une librairie du quartier. L'homme a été emmené à l'hôpital pour y recevoir les soins nécessaires. La police de la zone Carma et le parquet du Limbourg ont lancé un appel à témoins. (Belga)