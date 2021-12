European Film Awards 2021 - Florian Zeller et Christopher Hampton sacrés meilleurs scénaristes pour "The father"

Florian Zeller et Christopher Hampton se sont vu attribuer le prix "Meilleur scénariste européen" pour le film "The father", lors de la cérémonie des European Film Awards, qui se déroule samedi soir à Berlin.Il s'agit déjà du deuxième prix de la soirée pour ce film, Anthony Hopkins ayant reçu un peu plus tôt le prix du Meilleur acteur. (Belga)