France: une détenue décède en prison à son retour d'évasion

Une détenue de 19 ans du centre pénitentiaire de Gradignan (Gironde) est décédée d'une overdose dans la nuit de vendredi à samedi dans les locaux de la prison, qu'elle venait de réintégrer après s'être évadée, a-t-on appris de sources concordantes.La jeune femme, qui était en régime de semi-liberté et suivait un cursus scolaire, n'avait pas réintégré sa cellule jeudi après-midi. Elle a été déclarée "évadée", selon une source pénitentiaire. La fugitive a été retrouvée le lendemain chez sa mère à Mont-de-Marsan (Landes), où des policiers municipaux sont venus l'interpeller, a indiqué de son côté le parquet. De retour à la prison, où elle devait intégrer le quartier des femmes, elle a fait une "overdose" et "n'a pu être réanimée" par les surveillants et les secours sur place. Elle avait été condamnée pour "des faits de violences intrafamiliales" et était libérable dans quelques semaines. Une autopsie est prévue lundi matin pour connaître les circonstances de la mort, a précisé le parquet. L'enquête a été confiée aux policiers de la Sûreté départementale. Selon le journal régional Sud Ouest, la détenue aurait absorbé "une forte dose de cocaïne" après avoir invectivé les surveillants. En l'espace d'un mois, deux détenus se sont évadés de cette même prison, les 11 et 21 novembre dernier. Le premier fugitif a été interpellé à Bordeaux puis placé en rétention après trois semaines de cavale tandis que le deuxième homme est toujours recherché. (Belga)