Jérôme Guéry termine 3e de l'IJRC Top 10 à Genève

Jérôme Guéry et Quel Homme de Hus ont obtenu la troisième place dans la finale du Top 10 de International Jumping Riders Club vendredi soir à Genève, en Suisse. Le champion olympique britannique de Tokyo Ben Maher s'est imposé au temps (49.57 sec) devant le champion olympique suédois par équipe, Henrik Von Eckermann (51.16). Notre compatriote a fini troisième après avoir commis une faute dans le temps de 53.98 secondes.

Au premier des deux tours de cette épreuve, seules quatre combinaisons sont passées sans faute, dont le couple belge Jérôme Guéry/Quel Homme de Hus, qui a remporté le bronze avec l'équipe belge aux Jeux Olympiques de Tokyo et en finale de la Coupe des Nations FEI à Barcelone. Des quatre duos sans faute du premier tour, Von Eckermann et King Edward, ont été les premiers à réussir un nouveau sans faute au deuxième tour. Ils ont ainsi pris la tête avec un chrono de 51.16 secondes. Ben Maher et Explosion W ont ensuite réalisé 49.57. Jérôme Guéry a compris à ce moment-là qu'il serait très difficile de gagner. Quel Homme de Hus est un très puissant sauteur mais n'est pas le plus rapide. Le Brabançon wallon a saisi sa chance en effaçant les obstacles aussi vite que possible. Mais cela lui a été fatal sur le mur. Quel Homme de Hus a sauté trop à plat et l'a fait tomber. Le duo belge est néanmoins parvenu à maintenir le duo français Kevin Staut/Tulede de Mescam Harcour derrière lui, puisque celui-ci a franchi la ligne avec quatre points de pénalité et un chrono de 54.14 secondes. (Belga)