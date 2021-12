Lewis Hamilton devance Max Verstappen lors de la 3e séance d'essais libres à Abou Dhabi

Lewis Hamilton (Mercedes) s'est montré le plus rapide de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1, 22e et dernière manche du championnat du monde. Le Britannique a bouclé les 5.281 km du circuit de Yas Marina en 1:23.274.

Max Verstappen (Red Bull), à égalité de points au classement avec Hamilton, a lui signé le deuxième temps à 214 millièmes de son rival. Valtteri Bottas (+0.751) et Sergio Perez (+0.773), les équipiers d'Hamilton et Verstappen, ont eux terminé respectivement à troisième et quatrième. Cette dernière séance d'essais libres marquait la dernière répétition avant les qualifications samedi à 14h00. Dimanche, le départ du Grand Prix sera donné à 14h00. À égalité de points au classement avant ce dernier Grand Prix, Max Verstappen et Lewis Hamilton vont se disputer le titre mondial à Abou Dhabi. Hamilton pourrait devenir le pilote le plus titré de l'histoire avec un 8e sacre tandis que Verstappen pourrait décrocher le premier titre de sa carrière. Après 1974, c'est la deuxième fois dans l'histoire de la F1 que deux pilotes sont à égalité de points avant le dernier Grand Prix. Si Verstappen et Hamilton sont toujours à égalité après ce dernier Grand Prix, le Néerlandais sera sacré car il a remporté plus de Grand Prix (9) qu'Hamilton (8). (Belga)