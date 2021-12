Sam Maes éliminé après la première manche du slalom géant Val d'Isère

Sam Maes a terminé à la 43e place de la première manche du slalom géant de la cinquième étape de la Coupe du monde de ski alpin samedi à Val d'Isère en France.

Pour sa première de la saison en Coupe du monde, onze mois après sa blessure aux ligaments du genou, Maes a signé un chrono de 1:11.02 pour une 43e place. Une performance insuffisante pour se qualifier pour la seconde manche, réservée au top 30 et qui débute à 13h00. Le Suisse Marco Odermatt s'est lui montré le plus rapide de la première manche en 1:07.14, soit 32 centièmes de plus que le Français Alexis Pinturault, tenant du gros globe de cristal, deuxième. Le Croate Filip Zubcic complète le podium à 33 centièmes d'Odermatt. Dimanche, le slalom est encore au programme à Val d'Isère avec notamment la rentrée d'Armand Marchant en Coupe du monde sur sa discipline de prédilection. (Belga)