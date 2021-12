CSI5* de Genève - Grégory Wathelet et Jérôme Guéry continuent à briller sur la scène internationale

Les cavaliers de jumping médaillés de bronze olympiques par équipe Grégory Wathelet et Jérôme Guéry ont réalisé une nouvelle performance de choix au Grand Chelem de Genève, samedi. Dans l'épreuve de vitesse 5 étoiles, à 1m55, ils ont réussi un sans-faute et pris respectivement les troisième et septième places.

Jérôme Guéry et son Belgian Warmblood Horse (BWP) de 8 ans, Napoli van het Nederassenthof, ont longtemps été en tête avec un temps de 71,78 secondes. Mais ensuite est arrivée une étonnante Néerlandaise Sanne Thijssen qui a terminé avec Con Quidam RB sans faute en 64.82 secondes. Personne ne ferait mieux par la suite. Gregory Wathelet et son étalon de 10 ans Faut-Il des 7 Vallons du stud-book belge SBS étaient les avant-derniers à entrer dans le ring et ont réalisé un parcours sans faute en 69.00 secondes, bon pour la troisième place. Jérôme Guéry et Napoli van het Nederassenthof ont terminé à la 7e place. Seules 9 des 47 combinaisons ont réussi à ne pas faire tomber une barre lors de cette épreuve de vitesse. Dimanche à 15h00, le dernier Grand Prix du Grand Chelem sera disputé à Genève. Le Grand Chelem du saut d'obstacles comprend les Grand Prix de 's Hertogenbosch, Aix-la-Chapelle, Calgary et Genève. (Belga)