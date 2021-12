Federica Brignone remporte le second Super-G dames à Saint-Moritz, réduit à cause du vent

L'Italienne Federica Brignone s'est offert le second Super-G dames de Saint-Moritz, comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, dimanche en Suisse.

Sur un parcours réduit à cause des rafales de vent qui soufflaient sur la station suisse, Brignone, 31 ans, a signé un chrono de 57.81 pour décrocher sa 17e victoire en Coupe du monde, la première cette saison. L'Italienne a devancé sa compatriote Elena Curtoni de 11 centièmes et l'Américaine Mikaela Shiffrin de 43 centièmes. Après sa victoire lors du premier Super-G samedi, la Suissesse Lara Gut-Behrami a cette fois abandonné après une violente chute dans les filets en bord de piste. Au classement de la Coupe du monde, Shiffrin conserve sa première place avec 525 points devant l'Italienne Sofia Goggia, 6e dimanche, qui compte 435 points. La Slovaque Petra Vlhova, absente à Saint-Moritz, reste troisième avec 340 points. Le cirque blanc s'arrêtera le week-end prochain à Val d'Isère en France avec une descente et un Super-G au programme. (Belga)