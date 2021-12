Jupiler Pro League - Le Club de Bruges domine Zulte Waregem et reprend la deuxième place du classement

Le Club de Bruges s'est imposé 3-1 face à Zulte-Waregem, dimanche soir en conclusion de la 18e journée de la Jupiler Pro League de football. Ce succès acquis à la suite de buts signés De Ketelaere (13e), Rits (53e) et Lang (73e), malgré une défense plutôt fébrile, permet aux champions en titre de s'emparer de la deuxième place avec 36 points et de rester à quatre points de l'Union le leader. Zulte-Waregem conserve le 17e place à deux unités de Cercle Bruges, seizième.

Désormais écartés du théâtre européen, les Brugeois se concentrent sur la scène belge dans l'espoir de retrouver l'élite continentale la saison prochaine. Il s'agissait donc de réduire au maximum le retard sur l'Union Saint-Gilloise qui s'élevait à sept points au coup d'envoi. Philippe Clement n'a effectué qu'un changement par rapport à l'équipe qui s'est inclinée 4-1 au PSG mardi. Sobol retrouvait sa place en défense aux dépens de Ricca. Zulte Waregem, seulement dix-septième au classement, s'offrait un deuxième match de gala une semaine après son déplacement à Anderlecht (3-2). La plus mauvaise défense de la compétition pouvait s'attendre à souffrir. Si le tout jeune Cisse Sandra (qui fêtera ses 18 ans jeudi) manqua la cible alors qu'il était esseulé dans le rectangle (9e), il ne fallut attendre que quatre minutes de plus pour voir l'autre jeune pépite offensive brugeoise Charles De Ketelaere, 20 ans, régler la mire avec calme (13e, 1-0) à la suite d'un assist de Vanaken. Bruges avait fait l'essentiel et put ensuite contrôler le match sans toutefois réussir à se montrer dangereux en zone de conclusion face à la défense très regroupée des Waregemois. Les choses auraient pu changer mais Zulte-Waregem ne profita pas de deux cadeaux en or : une passe en retrait de Sobol (26e) et une autre de Hendry (33e), Zinho Gano et Vossen manquèrent d'à propos. Noah Lang et Sandra (40e) alertèrent ensuite tour à tour le domaine de Bossuyt, mais sans faire mouche, et Mignolet dut intervenir sur une nouvelle boulette de la défense brugeoise pour éviter le pire. Zulte s'offrit la première occasion après la pause sur un centre de Doumbia (48e) avant que Rits rassure les "Blauw en Zwart" en prolongeant le ballon au fond des filets à la suite d'un corner de Vormer monté pour Sandra à la pause (53e, 2-0). La rencontre se débrida. Les espaces s'ouvrirent devant les Brugeois qui alignèrent les franches occasions. Sur un caviar signé De Ketelaere porta la marque à 3-0 (73e). Avec un peu plus de concentration brugeoise et un Bossuyt moins à son affaire, l'addition aurait pu être beaucoup plus salée. En fin de match, Zulte-Waregem a bien cru réduire l'écart via Zinho Gano, sur une erreur de Mignolet (86e), mais le VAR signala un hors-jeu préalable. (Belga)