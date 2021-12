La Belgique remporte la médaille de bronze sur le relais mixte de l'Euro de cross-country

Le relais mixte belge, avec Elise Vanderelst, Vanessa Scaunet, Ruben Verheyden et Stijn Baeten, a remporté la médaille de bronze aux championnats d'Europe de cross-country dimanche à Dublin en Irlande.

Avec un chrono de 18:06, le relais belge termine à une seconde de la France qui remporte la médaille d'argent. La Grande-Bretagne décroche elle la médaille d'or en 18:01. Plus tôt dimanche, Guillaume Grimard avait décroché la cinquième place de la course U23 messieurs. À 14h15, Michael Somers, Isaac Kimeli, Nicolaï Saké et Pieter-Jan Hannes prendront part à la course élite messieurs (Belga)