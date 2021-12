La Liga - Accroché à Osasuna malgré ses jeunes, le Barça s'enlise

Quatre jours après la déroute 3-0 chez le Bayern Munich et l'élimination en Ligue des Champions, le FC Barcelone était toujours groggy contre Osasuna (2-2) dimanche pour la 17e journée de Liga, malgré la belle prestation de ses jeunes talents Gavi, Nico et Ez Abde.

Nico (12e), parfaitement servi par Gavi, puis Ez Abde (49e), à la reprise d'un débordement d'Ousmane Dembélé, ont permis au Barça de prendre deux fois les devants, mais les Navarrais ont égalisé à chaque fois, d'abord par une tête décroisée de David Garcia (14e) puis par une reprise de Chimy Avila, sur un corner mal dégagé par les Catalans en toute fin de match (86e). Avant le derby de Madrid entre le Real et l'Atlético en soirée (21h00), les Catalans déchantent aussi en Liga : le Barça s'enlise à la 8e place du classement (24 pts), aux portes des places qualificatives pour les compétitions européennes. Il faudra encore quelques jours à Xavi pour digérer la claque infligée par les Bavarois mercredi, conjuguée à ce nouveau nul. Et le Barça s'en est presque bien sorti avec ce partage, vu toutes les occasions des Navarrais en fin de match. "C'étaient trois points importants... On doit changer cette dynamique, vite. On a besoin d'une victoire de manière urgente. Parce que là, on a un problème", a pesté Xavi à l'issue du match. "Ce n'est pas à cause d'un manque d'envie ou de motivation. Là, c'est un problème footballistique. En deuxième période, il y a 30 minutes où l'on doit monopoliser le ballon, jouer dans le camp adverse, contrôler le jeu... mais on manque de joueurs pour le faire." Mais le coach catalan peut se prendre à rêver devant la prestation des jeunes pépites formées au club qui commencent à s'exprimer en équipe première. C'est la première fois au XXIe siècle que deux joueurs du Barça de moins de 20 ans marquent au cours d'une même rencontre. Ez Abde et Nico ont d'ailleurs marqué leur premier but avec l'équipe première blaugrana. "La note positive dans tout ce négatif, c'est la prestation de nos jeunes. Les joueurs qui créent des différences aujourd'hui ont 17, 18, 19 ans. C'est de bon augure pour le futur du club, mais ça en dit beaucoup sur la situation actuelle. Ce sont des joueurs très jeunes, qui n'auront pas un rendement constant. Nous sommes dans une situation compliquée, qui demande du temps, de la patience", a ponctué l'ancien milieu de terrain blaugrana. (Belga)