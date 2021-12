Les Belges à l'étranger - Batshuayi (deux buts et un assist) offre la victoire à Besiktas

Alors qu'il a été mené à deux reprises, Besiktas s'est imposé 4-2 face à Kayserispor dimanche dans le cadre de la 16e journée du championnat de Turquie de football. Grâce à son doublé en fin de match (84e, 89e), Batshuayi a permis au club d'Istanbul de mettre fin à une série de huit matchs sans victoires toutes compétitions confondues.

Mame Thiam a porté deux fois les visiteurs au commandement (38e, 71e). Cyle Larin a remis une première fois les deux équipes à égalité (45e, 1-1) et Batshuayi s'est révélé décisif grâce à son doublé, qui porte à six le nombre de buts marqués en Super Lig. Le Diable Rouge a également distillé la passe décisive à Guven Yalcin (90e+6, 4-2). Au classement, Besiktas (24 points) est 7e et Kayserispor (19 points) pointe en 14e position. En France, Marseille a repris la deuxième place du classement (32 points) en allant s'imposer 0-2 à Strasbourg. Bamba Dieng (63e) et Duje Caleta-Car (83e) ont inscrit les deux buts encaissés par Matz Sels. Strasbourg (26 points) occupe la 7e place. (Belga)