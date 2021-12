NBA - Philadelphie se défait de Golden State, toujours pas de record pour Stephen Curry

Philadelphie s'est imposé 102-93 contre Golden State samedi dans l'affiche de la soirée en NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Maladroit au tir, Stephen Curry devra encore attendre avant de battre le record du plus grand nombre de trois points marqués en carrière.

Ayant besoin d'inscrire dix tirs à trois points pour faire tomber le record de Ray Allen, Curry n'en a inscrit que trois face à une défense des Sixers bien en place. Le meneur des Warriors a terminé la rencontre avec 18 points. Avec 2.967 tirs à trois points marqués en carrière, il n'a plus besoin que sept tirs primés pour devancer Ray Allen (2.973). Côté Sixers, Joel Embiid a compilé 26 points et 9 rebonds pour infliger une 5e défaite cette saison aux Warriors qui laissent Phoenix prendre seul la tête de la conférence Ouest. Philadelphie remonte lui à la 6e place à l'Est, derrière Cleveland, vainqueur 117-103 de Sacramento. En haut de la conférence Est, Miami s'est facilement défait d'une équipe de Chicago déforcée (118-93). Le Heat, 4e à l'Est, se rapproche ainsi des Bulls, 3e, au classement. À l'Ouest, Utah, troisième, se rapproche un peu plus de Golden State après un large succès 98-123 sur le parquet de Washington avec notamment 28 points de Donovan Mitchell. Derrière le Jazz, Memphis reste 4e place en écartant Houston (113-106) et les Los Angeles Clippers ont conforté leur 5e place en battant Orlando (106-104). Dans le dernier match de la soirée, Denver s'est imposé sur le parquet de San Antonio grâce à une solide prestation de Nikola Jokic. Le Serbe, MVP en titre, a compilé 35 points, 17 rebonds et 8 assists dans la victoire 112-127 des siens. (Belga)