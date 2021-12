Testé positif au coronavirus, Nikita Mazepin (Haas) ne prendra pas le départ GP d'Abou Dhabi

Nikita Mazepin (Haas) ne prendra pas le départ du Grand Prix d'Abou Dhabi de Formule 1, 22e et dernière manche du championnat du monde, dimanche. Le pilote russe a été testé positif au coronavirus, a annoncé son écurie.Mazepin, 22 ans, ne sera pas remplacé. Le règlement de la Formule 1 prévoit qu'un coureur qui n'a participé à aucune séance d'essais libres ne peut prendre le départ de la course. Le Russe, qui dispute sa première saison en F1, est le deuxième pilote testé positif au coronavirus cette année après Kimi Räikkönen. Le Finlandais, qui prendra le départ du dernier GP de sa carrière dimanche, avait été testé positif avant le Grand Prix des Pays-Bas et avait aussi manqué le Grand Prix d'Italie. Il avait été remplacé par Robert Kubica chez Alfa Romeo. Le Grand Prix d'Abou Dhabi sera le théâtre du dernier duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, à égalité de points au classement, pour le titre mondial. Verstappen, qui partira en pole position devant Hamilton, pourrait remporter le premier titre de sa carrière. Le Britannique pourrait lui devenir le pilote le plus titré de l'histoire avec un 8e sacre. (Belga)