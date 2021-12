Un pilote vient en aide à la Belgo-Britannique qui fait un tour du monde en avion de sport

La Belgo-Britannique Zara Rutherford, qui réalise actuellement un tour du monde en solitaire en avion de sport, est arrivée samedi en Corée du Sud. Si elle le boucle, la jeune femme de 19 ans deviendra la plus jeune femme pilote à avoir effectué le tour du globe dans cet engin. Pour pouvoir atterrir dans ce pays d'Asie, elle a reçu l'aide d'un pilote de la compagnie aérienne néerlandaise KLM "compatissant" au-dessus de la mer du Japon. Il s'est assuré qu'elle pouvait contacter le contrôle du trafic aérien après avoir été incapable d'établir une connexion avec sa propre radio.Le pilote du vol KLM 868 qui se trouvait près de Zara Rutherford a ainsi relayé ses messages aux contrôleurs aériens et l'a aidée à trouver les bonnes fréquences. "Le pilote a été extrêmement gentil et serviable", a expliqué la jeune femme sur sa page Facebook, le qualifiant de "bon samaritain". La Belgo-Britannique a entamé sa tentative de record du monde à la mi-août à Courtrai. De là, elle s'est rendue en Écosse à bord de son avion de sport ultra-léger, puis en Islande, au Groenland, au Canada et aux États-Unis avant de s'envoler pour la Colombie. En longeant la côte ouest américaine, elle a ensuite repris la direction du nord de l'Amérique. Depuis l'Alaska, Zara Rutherford a rejoint la Russie et est maintenant arrivée en Corée du Sud. Pour revenir en Belgique, elle doit encore passer notamment par l'Indonésie, l'Inde et le Moyen-Orient. La jeune pilote vole en solitaire, sans être accompagnée d'une avion de suivi. L'actuel record du monde est détenu par l'Américaine Shaesta Waiz qui avait 30 ans lorsqu'elle a terminé son tour du monde en solo en 2017. (Belga)