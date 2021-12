La dette fédérale a augmenté d'1,7 milliard d'euros en novembre

La dette de l'Etat fédéral a augmenté, en novembre, de 1,711 milliard d'euros par rapport au mois d'octobre 2021, a indiqué lundi l'Agence de la Dette, dépendant de l'administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.Selon celle-ci, à la fin du mois de novembre dernier, la dette de l'Etat fédéral s'élevait à 451,162 milliards d'euros. En termes nets, soit après déduction des placements et des titres en portefeuille, la dette de l'Etat fédéral a augmenté de 2,511 milliards d'euros pour s'établir à 439,773 milliards d'euros. Le solde net à financer pour le mois de novembre 2021 s'est élevé à 2,499 milliards d'euros. Toujours en novembre, la durée moyenne de la dette de l'Etat fédéral a augmenté de 0,01 année pour passer à 10,16 années tandis que le taux d'intérêt moyen sur les instruments de la dette est resté inchangé à 1,44%. Les risques de refinancement à 12 et 60 mois étaient respectivement de 13,82% et 39,47%. (Belga)