La semaine se poursuivra sous la grisaille

La journée de lundi se poursuivra sous les nuages même si quelques timides éclaircies seront possibles. Le temps sera généralement sec avec des maximas compris entre 5 et 11 degrés, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Mardi, le temps sera gris avec quelques faibles pluies passagères. Les brumes et brouillards seront toujours présents par endroits en Ardenne. Les maxima oscilleront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés sur l'ouest du pays. Mercredi, le temps sera calme avec un risque de visibilité réduite en Ardenne. Le temps sera généralement sec. Le ciel sera souvent très nuageux malgré quelques timides éclaircies. Les maxima varieront entre 6 et 10 degrés. Le reste de la semaine s'annonce calme, généralement sec mais toujours très nuageux avec un déclin progressif des températures. (Belga)