Iran: Washington prépare "activement" des "alternatives" en cas d'échec des négociations

Les Etats-Unis préparent "activement" des "alternatives" à l'accord sur le nucléaire iranien avec leurs alliés en cas d'échec des négociations pour le sauver, a déclaré mardi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken.

"Il sera bientôt trop tard, l'Iran n'est toujours pas engagé dans de vraies négociations", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à Jakarta, reprenant à son compte le constat fait la veille par les Européens impliqués dans les négociations de Vienne avec Téhéran. "Sans progrès rapides", "l'accord sur le nucléaire iranien deviendra une coquille vide", a-t-il ajouté, citant là-aussi les propos des négociateurs allemands, britanniques et français. "Ce que nous voyons jusqu'ici, c'est que l'Iran perd un temps précieux en défendant des positions qui sont incompatibles avec un retour" à l'accord de 2015, a insisté le secrétaire d'Etat. S'il a fait valoir que la diplomatie demeurait "à ce jour" la "meilleure option", il a mis une nouvelle fois en garde: "Nous discutons activement avec nos alliés et partenaires des alternatives". Antony Blinken n'a toutefois pas voulu dire s'il considérait, comme l'a dit son homologue britannique dimanche, que l'actuelle session de pourparlers à Vienne était celle de "la dernière chance" pour l'Iran. Les négociations indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis, par l'intermédiaire notamment des Européens, ont repris fin novembre à Vienne pour tenter de ressusciter l'accord de 2015 censé empêcher la République islamique de se doter de la bombe atomique, devenu moribond à la suite du retrait unilatéral des Etats-Unis trois ans plus tard sous la présidence de Donald Trump. (Belga)