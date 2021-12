Les Belges à l'étranger - De Bruyne confirme son retour en forme avec un doublé face à Leeds

Mardi soir, les Belges s'illustraient aux quatre coins de l'Europe du football. Kevin De Bruyne, qui revient doucement de blessure, a rassuré à propos de sa condition en inscrivant un doublé face à Leeds dans la victoire de Manchester City, 7-0.

Manchester City s'est imposé face à Leeds, 7-0, dans le cadre de la 17e journée de Premier League. Après l'ouverture du score de Foden (8e), puis le but de Grealish (13e), Kevin De Bruyne y est allé de son propre but pour sa première titularisation en Premier League depuis plus d'un mois (32e). Après un but de Mahrez (49e), De Bruyne a enregistré un doublé (62e) et Stones (74e) et Ake (78e) ont parachevé la victoire des Skyblues. City conforte ainsi sa 1re place en prenant 4 points d'avance sur Liverpool avant que les Reds ne reçoivent Newcastle. En Allemagne, pour la 16e journée de Bundesliga, Wolfsbourg s'est incliné 2-3 face au FC Cologne. L'ancien Anderlechtois Lukas Nmecha a inscrit le 1er but des Loups (8e), auquel Modeste a répondu avant la mi-temps (34e). Sur un service de Dodi Lukebakio, Weghorst a ensuite inscrit le deuxième but de Wolfsbourg (51e). Cologne est parvenu à revenir via Uth (73e), rentré une minute plus tôt, puis un but dans les derniers instants de Modeste (89e). L'armada belge était de sortie pour les visités, puisqu'outre Lukebakio, Casteels, Bornauw et Vranckx étaient tous les trois titulaires et présents jusqu'au coup de sifflet final. Cologne, 8e avec 22 points, laisse Wolfsbourg dans son sillage, à la 11e place avec 2 points de moins. Le Hertha Berlin s'est quant à lui incliné à Mayence, 4-0, avec des buts de Lee Jae-Sung (19e), Hack (41e), Widem (49e) et Boetius (79e). Boyata, titulaire et capitaine des Berlinois, a disputé toute la rencontre au sein de la défense. Cette lourde défaite laisse le Hertha Berlin dans une position dangereuse avec 18 points, à seulement 2 points des premiers relégables, Augsbourg, qui jouent mercredi. L'Arminia Bielefeld a remporté sa rencontre contre Bochum, 2-0, grâce à des buts de Okugawa (51e) et Wimmer (69e). Nathan De Medina est monté dans les arrêts de jeu à la place de Schopf. Bielefeld prend 3 points vitaux pour sa survie mais demeure 17e avec 13 points, tandis que Bochum est 12e avec 20 points. (Belga)