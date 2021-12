Coronavirus - La CIM Santé confirme le délai de 4 mois pour la 3e dose après un vaccin à ARNm

Face à la progression du variant Omicron, les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées ont décidé de raccourcir - de 6 à 4 mois -le délai minimum entre la 2e et la 3e dose des vaccins Pfizer & Moderna. Les délais de deux mois après le vaccin Johnson&Johnson et de quatre mois après l'Astra Zeneca ne sont pas modifiés, indique mercredi soir la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.Les autorités suivent ainsi l'avis remis par la Task Force Vaccination plus tôt dans l'après-midi. (Belga)