Coronavirus - Les gouvernements wallon et bruxellois prolongent le CST jusqu'au 15 avril

Le gouvernement wallon a adopté en 1ère lecture ce mercredi un projet de décret modifiant le décret du 21 octobre 2021 afin de prolonger l'application du Covid Safe Ticket (CST) et les obligations liées au port du masque pour une période de 3 mois supplémentaire, jusqu'au 15 avril 2022, confirme l'exécutif régional mercredi soir.Comme il l'avait fait pour le décret initial, ce dernier a sollicité l'avis de l'Autorité de protection des données et celui du Conseil d'Etat, ajoute-t-il. Selon le journal Le Soir, le gouvernement bruxellois a rédigé un projet d'ordonnance similaire. Le Covid Safe Ticket a été imposé à la mi-octobre à Bruxelles avant d'être étendu à l'ensemble du pays quelques semaines plus tard. Contesté dans la rue - une troisième manifestation est prévue ce dimanche - et dans les rangs parlementaires, le pass a également subi un revers judiciaire au sud du pays, la justice namuroise ayant constaté l'illégalité apparente de son utilisation. La Région a toutefois fait appel. A Bruxelles, le CST sera également contesté en justice à la fin de cette semaine. (Belga)