Derek Chauvin plaide coupable d'avoir violé les droits constitutionnels de George Floyd

Le policier blanc Derek Chauvin, condamné pour le meurtre de George Floyd, a plaidé coupable mercredi de violation des droits constitutionnels du quadragénaire noir, lors d'une comparution devant un tribunal fédéral, ont rapporté les médias locaux.

L'ancien agent de 45 ans, qui était resté agenouillé sur le cou de l'Afro-Américain pendant près de dix minutes en mai 2020, n'avait jusque-là jamais admis aucun tort dans cette mort qui a choqué le monde entier. Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par la justice du Minnesota et condamné à 22 ans et demi de prison, à l'issue d'un procès hors norme. Il a fait appel de cette condamnation. En parallèle, la justice fédérale avait ouvert ses propres poursuites en l'inculpant, ainsi que ses trois anciens collègues, pour "violation des droits constitutionnels" de George Floyd. Ces "doubles" poursuites sont autorisées aux Etats-Unis mais relativement rares, et reflètent l'importance de ce dossier au coeur de manifestations géantes contre le racisme et les violences policières dans tous les Etats-Unis. Dans ce volet, le policier avait plaidé non coupable en septembre mais a changé de stratégie mercredi dans le cadre d'un accord avec les procureurs fédéraux qui lui évitera un nouveau procès. Aucune date n'a encore été fixée pour le prononcé de sa peine. Les procureurs fédéraux ont réclamé 25 ans de prison à purger en même temps que la peine prononcée devant les tribunaux de l'Etat. La possibilité qu'il plaide coupable dans ce volet avait été évoquée au printemps dernier. A la fin de son procès, il avait alimenté les spéculations en déclarant à la famille Floyd: "Il y aura à l'avenir de nouvelles informations, que j'espère intéressantes et qui vous apporteront de la tranquillité d'esprit". (Belga)