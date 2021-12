Ligue des Champions (d) - Janice Cayman marque avec Lyon qualifié pour les quarts, De Caigny et Hoffenheim éliminés

Janice Cayman, montée au jeu à la 59e minute, a inscrit un but - le 4e des Lyonnaises - à la 79e minute lors de la victoire de Lyon 4 à 0 sur les Suédoises de Hacken pour le compte de la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Ligue des Champions de football féminin mercredi soir.

Hoffenheim, avec Tine De Caigny durant toute la rencontre, s'est aussi imposé aisément, 4 à 1 face à Arsenal mais est éliminé à la différence de but. Dans le groupe D, Lyon engrange une 5e victoire pour terminer en tête avec 15 points devant le Bayern, 13 points, vainqueur de Benfica 4 à 0 aussi mercredi soir. Les Portugaises, 4pts, et Hacken, 3 points sont éliminés. Les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale. Dans le groupe C, avec sa troisième victoire en poche, Hoffenheim manque de peu sa qualification, finissant 3e avec 9 points, soit le même nombre qu'Arsenal mais qui le devance à la différence de buts. Les Anglaises l'avaient emporté 4 à 0 lors des matches aller. Barcelone finit en tête invaincu après un 6e succès sur les Danoises de Koge (5 à 0). Les quarts de finale, dont le tirage au sort aura lieu lundi, se disputeront les 22 et 23 mars (aller) ainsi que les 30 et 31 mars (retour). Les demi-finales aller sont prévues le 23 et 24 avril et le retour le 30 avril et 1er mai. La finale aura lieu dans le stade de la Juventus de Turin à une date encore à déterminer. (Belga)