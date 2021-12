La nébulosité sera abondante mercredi et il faudra encore s'attendre à de faibles pluies ou bruines par moments, surtout en basse et moyenne Belgique, selon les prévisions de l'IRM. Les brouillards matinaux finiront par se dissiper en Ardenne. Quelques timides éclaircies ne peuvent être exclues en cours de journée. Les maxima varieront de 6 degrés sur les hauteurs ardennaises à 10 ou 11 degrés sur l'ouest du pays. Le vent restera faible en haute Belgique et faible à modéré ailleurs de secteur sud-ouest.Mercredi soir et la nuit prochaine, le ciel sera très nuageux et les quelques bruines qui toucheront d'abord encore plutôt le nord se décaleront progressivement vers le sud du pays. De la brume pourra à nouveau se former localement, ainsi que des bancs de brouillard en Ardenne. Les minima se situeront entre 3 degrés en Ardenne et 8 ou 9 degrés sur l'ouest. Le vent deviendra faible dans toutes les régions de secteur sud-ouest à ouest ou de direction variable. (Belga)