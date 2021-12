Photovoltaïque: production totale en nette hausse malgré la météo

La météo médiocre de 2021 a pesé sur la moyenne de production photovoltaïque, mais l'augmentation du parc a nettement compensé, indique mercredi l'association de promotion du secteur Energie Nouvelle dans les colonnes de L'Avenir.Par rapport au record de 2020, la productivité solaire a chuté, de 1.090 kWh/m2 à 1.008 cette année. "Janvier, mai, juillet, août et novembre sont en dessous de la moyenne. Et août est même le pire des 15 dernières années." Or, ces mois d'été sont ceux où les panneaux produisent le plus, détaille Benjamin Wilkin, directeur d'Énergie Commune. La production totale du parc photovoltaïque est pourtant en nette augmentation: 6.359 GWh fin novembre à comparer aux 5.053 GWh fin novembre 2020, selon Énergie Commune. Cette hausse s'explique par une nette augmentation des installations (+25%). Une année record qui a permis d'atteindre 6 GWc, soit l'équivalent de 75 à 100% de l'électricité produite par un réacteur nucléaire. "Le solaire aura couvert, sans considérer novembre, un peu moins de 7% de la consommation en 2020 et un peu plus de 8% en 2021", indique Benjamin Wilkin. (Belga)