Annulation de 172 vols Ryanair: les passagers recevront un bon à valoir de 250 à 400 euros

Les passagers lésés à la suite de l'annulation et du retard de 172 vols de la compagnie Ryanair, lors de l'été 2018, recevront un bon à valoir de 250 à 400 euros en fonction de la distance du vol réservé. Ce bon est remboursable en cas de non utilisation au bout d'un an. C'est ce qui ressort de l'accord conclu entre Ryanair et l'association de défense des consommateurs Test Achats. Le remboursement de frais liés aux désagréments subis a également été conclu.

"Les discussions menées avec Ryanair ont abouti à un accord selon lequel tous les passagers concernés recevront un bon à valoir, d'une valeur comprise entre 250 et 400 euros, en fonction de la distance de leur vol annulé ou retardé. Ce bon pourra être encaissé s'il n'a pas été utilisé après un an", a déclaré jeudi matin Test Achats. "Par ailleurs, les frais supplémentaires et raisonnables, pour l'hébergement à l'hôtel et pour la location de voiture par exemple, et d'autres frais directement liés aux annulations et aux retards, pourront également être récupérés soit directement auprès de Ryanair soit via Test Achats", a précisé l'association. "Nous nous réjouissons de l'accord conclu avec Ryanair, unique en Europe, qui permet à tous les passagers concernés par les retards et annulations de l'été 2018 d'être indemnisés plus rapidement que si nous avions dû aller au bout d'une procédure judiciaire", a déclaré Jean-Philippe Ducart, manager Public Affairs et Media Relations de Test Achats. "Nous continuerons à oeuvrer pour que toutes les compagnies aériennes prennent au sérieux les droits des passagers". Les passagers lésés peuvent consulter le site Web www.testachats.be/ryanair pour obtenir plus d'informations. En outre, dans le cadre de cet accord, les passagers peuvent également contacter la ligne d'assistance gratuite pour toute question au 0800 29 510, du lundi au vendredi entre 09h00 et 18h00. (Belga)