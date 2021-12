Asile et migration - L'agence européenne EASO va fournir des places et du personnel en soutien à Fedasil

La Belgique va bénéficier à partir de janvier d'un soutien matériel et en personnel de l'Europe pour l'accueil de demandeurs d'asile. Le secrétaire d'État à l'Asile et la MIgration Sammy Mahdi et la directrice exécutive du Bureau européen en matière d'asile (EASO), Nina Gregori, ont signé jeudi un plan opérationnel en ce sens.Selon la communication du bureau européen, il va fournir à court terme 150 "unités d'accueil" pour que la capacité d'accueil de Fedasil soit augmentée. Il s'agit de containers habitables, selon le cabinet de Sammy Mahdi. Dans un second temps et en fonction des besoins, d'autres containers pourraient s'y ajouter. Le bureau EASO parle ainsi de soutenir la création d'un "centre d'accueil d'urgence modulaire", si cela s'avère nécessaire, avec potentiellement 250 containers supplémentaires ainsi que le personnel adéquat pour traiter des demandes d'asile. L'agence pourrait libérer jusqu'à 100 personnes pour soutenir Fedasil, dont des interprètes, des experts en gestion de sites, en information, des travailleurs sociaux, des experts en protection de l'enfance, et une personne spécialisée dans la conception de centres d'accueil. A court terme, ce sont 46 personnes qui vont arriver en soutien, dont 25 interprètes. La demande vient de la Belgique, et le financement est quant à lui européen. "Contrôler et gérer la migration est un défi européen", commente jeudi Sammy Mahdi. (Belga)