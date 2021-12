Coronavirus - Avis favorable du Conseil supérieur de la santé sur la vaccination des enfants

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) a émis jeudi soir un avis favorable pour la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans, rapportent différents médias.L'avis, attendu depuis un certain temps, serait donc favorable. VTM Nieuws indique toutefois que l'avis précise que vaccination peut être proposée sur une base individuelle et volontaire. Elle est également considérée comme une arme préventive, car le virus aura moins la possibilité de circuler si les enfants sont vaccinés. Selon la VRT, il est conseillé de donner la priorité aux enfants qui sont en contact avec des patients à haut risque ou aux enfants qui présentent eux-mêmes des comorbidités. Ce dernier groupe a en effet plus de risques de se retrouver à l'hôpital, voire en soins intensifs, en raison d'une infection. Les avis seront discutés jeudi soir au sein de la taskforce vaccination. Les ministres de la Santé décideront lundi, lors d'une conférence interministérielle, d'autoriser ou pas la vaccination pour les 5-11 ans. Ils prendront également en compte l'avis du Comité de bioéthique sur le même sujet. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)