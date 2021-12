Coronavirus - Un zoo du Chili vaccine des lions et des tigres contre le coronavirus

Un zoo de la capitale chilienne Santiago a vacciné des lions, des tigres, des pumas et un orang-outan contre le coronavirus au moyen du vaccin expérimental du fabricant américain Zoetis. Ce vaccin avait déjà été utilisé sur des animaux dans des zoos américains.Les dix animaux les plus vulnérables du "Buin Zoo" se sont ainsi vus administrer le vaccin, selon le directeur du parc Ignacio Idalsoaga. Ce dernier espère que le vaccin expérimental pourra bientôt être produit à grande échelle afin que "tous les animaux des parcs puissent être protégés". De plus en plus de zoos dans le monde sont préoccupés par les effets du coronavirus sur les animaux. Au début de ce mois, deux hippopotames du zoo d'Anvers ont été testés positifs au Covid-19, de même qu'une lionne ces derniers jours à Pairi Daiza. Le mois dernier, trois panthères des neiges étaient par ailleurs mortes dans un zoo américain après avoir été infectées par le coronavirus. (Belga)