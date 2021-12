Eurocoupe féminine - Fribourg, privé de Lore Devos, craque en deuxième mi-temps face à Prometey

Les Suissesses de Fribourg se sont inclinées mercredi soir, à domicile, face aux Ukrainiennes de Prometey (82-96) pour le compte de la manche aller des 32e de finale de l'Eurocoupe féminine de basket. Blessée, la Belge Lore Devos n'a pas pris part à cette rencontre.Sous l'impulsion de Marielle Giroud (26 points et 12 rebonds), ce sont pourtant les joueuses locales qui prenaient largement les commandes de la rencontre après dix minutes (26-15). Après avoir fait jeu égal avec leurs adversaires (52-42 à la pause), les Ukrainiennes remontaient sur le parquet en deuxième mi-temps avec des meilleures intentions. L'Américaine Joyner Holmes (22 points et 6 passes) et l'Ukrainienne Tetiana Yurkevichus (22 points et 11 rebonds) étaient à la base d'un retournement de situation. Après avoir remis les pendules à zéro à l'issue du troisième quart (67-65), les visiteuses terminaient en boulet de canon dans le dernier acte (15-31) pour filer vers une importante victoire dans cette manche aller (82-96). Le match retour est prévu mercredi prochain en Ukraine. Le vainqueur sera qualifié pour les seizièmes de finale de l'Eurocoupe féminine. (Belga)