République dominicaine: neuf morts dans un accident d'avion

Neuf personnes sont décédées mercredi dans l'accident d'un avion qui devait relier Saint-Domingue à la Floride, a annoncé la compagnie aérienne Helidosa dans un communiqué."Helidosa informe et regrette le tragique accident d'un de ses avions sur l'aéroport de Las Americas (l'aéroport de Saint-Domingue, NDLR) lors duquel tous les passagers et l'équipage sont décédés", selon le communiqué. Selon le manifeste de vol publié par des journalistes, deux pilotes et une hôtesse composaient l'équipage alors qu'il y avait six passagers à bord dont deux mineurs de 4 et 13 ans. D'après ce document, l'avion était parti à destination d'Orlando alors que la compagnie parle de Miami. Selon la presse, le producteur musical porto-ricain José Angel Hernández dit "Flow la movie" et son épouse font partie des victimes. Il avait notamment produit le tube "Te boté". L'avion, un Gulfstream, avait décollé de Saint-Domingue et a tenté un atterrissage d'urgence après avoir rencontré des problèmes, toujours selon la presse. (Belga)