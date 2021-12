1B Pro League - Pas de vainqueur entre Lommel et Waasland-Beveren

Lommel et Waasland-Beveren se sont quittés dos à dos sur le score de 1-1 vendredi soir lors de la rencontre d'ouverture de la 16e journée de D1B. Les Limbourgeois avaient ouvert la marque à la 27e minute, avant que Waasland-Beveren n'égalise peu avant l'heure de jeu. Au classement, Waasland-Beveren reste deuxième avec 24 unités, alors que Lommel pointe à l'avant-dernière place avec 16 points, avec trois longueurs d'avance sur Virton, lanterne rouge.Avec ce partage, Waasland-Beveren a gaspillé deux points précieux dans la lutte derrière l'intouchable Westerlo. Les Waaslandiens ont même réussi une bonne opération à Lommel, puisqu'ils ont joué à dix une bonne demi-heure après l'exclusion de Chris Kablan à la 62e pour un second carton jaune. Quelques minutes avant cela, Jenthe Mertens (56e, 1-1) avait répondu au but d'ouverture de Lommel, inscrit par Robin Henskens (27e, 1-0). (Belga)