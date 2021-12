BNXT League - Malines s'impose sur le parquet du Spirou de Charleroi

Le Spirou de Charleroi s'est incliné vendredi soir, à domicile, face à Malines (79-88) pour le compte de la 10e journée en BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket.

Le début de match était pourtant à l'avantage des Carolos qui s'appuyaient sur Alex Libert (18 points) pour prendre les commandes de la rencontre (21-16). Les Malinois réagissaient grâce à leur collectif (5 joueurs à plus de dix points) pour revenir à trois unités à la pause (49-46). Les Sambriens remontaient très bien sur le parquet au retour des vestiaires via Vincent Kesteloot (18 points) pour faire 57-50 avant que Shizz Alston ne prenne les choses en main. L'Américain de Malines était insaisissable et les visiteurs renversaient complètement la vapeur à la faveur d'un 3e quart remporté 15-24 (64-70). Aux commandes, les Malinois ne lâchaient plus rien pour finalement s'imposer 79-88. Au classement, Malines grimpe à la 3e place avec un bilan de 7 victoires pour 3 défaites. Le Spirou, quant à lui, glisse à la 6e place avec 4 victoires pour 6 défaites. Le championnat est toujours dominé par Ostende qui reste en tête avec 10 victoires en autant de rencontres. (Belga)