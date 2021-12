Italia International de badminton - Julien Carraggi et Elias Bracke éliminés en 8e de finale

Julien Carraggi et Elias Bracke ont ét éliminés en 8e de finale de l'Italia International de badminton, doté de 5.000 dollars, vendredi à Milan en Italie.Après une victoire en deux sets (21-14, 21-19) au premier tour face au Suisse Joel König, 192e mondial, Carraggi, 153e mondial, s'est incliné 16-21, 23-21 et 21-15 face au Français Alex Lanier (BWF 177) en huitièmes de finale. Elias Bracke, 185e mondial, s'est lui imposé au premier tour contre le Bulgare Iliyan Stoynov, 267e mondial, en deux sets 21-9, 21-16. Il s'est ensuite incliné 21-17, 21-11 face au Tchèque Jan Louda (BWF 120). Carraggi et Bracke sont les deux seuls représentants belges à Milan. (Belga)