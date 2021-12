Les dernières courses de Noël se feront sous un ciel de plomb

Un ciel de plomb continuera de peser sur la Belgique vendredi après-midi, avec de nombreux nuages bas persistants sauf à l'est et au sud-est qui pourront bénéficier d'éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La brume restera en outre de mise, même après la dissipation du brouillard qui s'est répandu principalement au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Le thermomètre affichera de 5 à 8°C, sous un vent faible sur la moitié nord et modéré sur la moitié sud du pays.Point de pluie vendredi soir, à quelques gouttes de bruine près, mais les nuages bas continueront de s'abattre sur la tête de la basse et moyenne Belgique. Brume ou brouillard s'y formeront à nouveau, quoique de manière moins répandue que la nuit précédente. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il fera plus clair et la nébulosité sera plus variable. Les températures minimales oscilleront entre -1 et 4°C en haute Belgique et entre 4 et 7°C en basse et moyenne Belgique. Pour la ruée du week-end pour effectuer ses dernières courses avant Noël, le ciel fera grise mine, avec des nuages bas qui resteront prédominants samedi en basse et moyenne Belgique. Un peu de bruine mouillera les chevelures par endroits. Le sud du sillon Sambre-et-Meuse continuera de profiter de davantage d'éclaircies. Il fera entre 5 et 8°C. Du brouillard assez répandu devrait limiter la visibilité pendant la nuit de samedi à dimanche, prévient l'IRM. Le soleil continuera de bouder les Belges dimanche, avec un ciel gris toute la journée, marqué par un risque de brume ou brouillard par endroits. Quelques faibles pluies ou bruines pourront venir s'ajouter à ce menu réjouissant. Le mercure oscillera entre 3 et 8°C. (Belga)